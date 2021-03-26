Кремль исключил героизацию образа Навального

Ситуация вокруг Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), отбывающего срок в колонии во Владимирской области, не ведет к героизации его образа, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 26 марта.

На вопрос журналистов, не кажется ли Кремлю, что события вокруг Навального ведут к героизации его образа, Песков ответил отрицательно, исключив такую возможность.

Песков также назвал абсурдными санкционные намерения Запада в связи с «одним из российских заключенных».

Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что Кремль не намерен реагировать на обращение жены Алексея Навального. Он переадресовал его Федеральную службу исполнения наказаний.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев. 24 марта в СМИ появились сообщения о об ухудшении здоровья Навального в ИК-2 в Покрове. В свою очередь в УФСИН заявили об удовлетворительном состоянии заключенного.