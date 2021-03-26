Кремль назвал абсурдом возможность новых санкций из-за здоровья Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность введения новых санкций против России из-за жалоб Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) по поводу ухудшения своего здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля назвал это абсурдом. «Санкции — это не то, что нужно ожидать, это то, к чему нужно быть готовым, — сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Москва новых санкций в связи с ситуацией вокруг Навального. — Санкционные устремления наших оппонентов, к сожалению, приобретают все большее и большее постоянство».

24 марта появились сообщения об ухудшении здоровья Навального в ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считается удовлетворительным. В Кремле заявляли, что не следят за здоровьем Навального.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.