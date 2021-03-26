В Кремле отказались реагировать на обращение жены Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль отказывается реагировать на обращение жены Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не будем реагировать на это обращение. Оно отражено в средствах массовой информации. Безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ», — пояснил он.

Песков добавил, что в настоящее время, когда Навальный является осужденным и заключенным колонии, адресатом для подобных обращений является Федеральная служба исполнения наказаний.

В опубликованном в соцсетях заявлении, о котором идет речь, Юлия Навальная заявила, что ее мужу может потребоваться серьезное лечение. Она уточнила, что его здоровье ухудшилось еще месяц назад, однако сам он предпочитал не говорить об этом публично.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.