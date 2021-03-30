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Путин разъяснил Макрону и Меркель ситуацию по делу Навального

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин разъяснил французскому лидеру Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель ситуацию по делу Алексея Навального( учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела», — говорится в сообщении.

О том, что Владимир Путин уже обсуждал ситуацию вокруг Алексея Навального с Эммануэлем Макроном, сообщалось ранее. По словам Путина, он сделал французскому коллеге по этому поводу два предложения. Однако французский лидер отказался, заявив, что Москва не хочет сотрудничать.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом Навальному сократили наказание на 50 дней — он отбывает в колонии срок в 2 года 6 месяцев.

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