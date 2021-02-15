Германия раскрыла подробности поездки Навального в Берлин

Алексей Навальный (является учредителем ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) с момента прибытия и до выезда из Германии был под защитой спецслужб. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии», сообщает РИА Новости.

В правительстве также раскрыли подробности того, как безопасность россиянина обеспечивали во время поездки.

«С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции», — говорится в ответе кабмина.

РИА Новости отмечает, что Навальному как личному гостю канцлера Германии Ангелы Меркель обеспечили охрану со стороны немецких сил безопасности. Во время лечения в берлинской клинике Charite его охраняли полицейские.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Это решение вызвало бурную критику со стороны западных стран.

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