Европейским дипломатам напомнили о правилах поведения в России

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов напомнил европейским дипломатам о необходимости соблюдать правила поведения в стране пребывания. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, функцией дипломата является отслеживание и анализ ситуации в стране пребывания. «Но одно дело — анализировать и отслеживать ситуацию в стране пребывания, а другое – участвовать в конкретных политических акциях», — заявил Чижов.

Он подчеркнул, что дипломатов из Германии, Польши и Швеции выслали именно из-за участия в несанкционированных акциях, Чижов отметил, что о том, что эти акции являлись несанкционированными, знали и сами дипломаты, и их руководство.

5 февраля Москва объявила о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального (является учредителем ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Дипломатов из Польши, Швеции и Германии вызвали в министерство и выразили протест из-за участия в несанкционированных акциях 23 января.