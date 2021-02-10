В Кремле отреагировали на слова Борреля о новых санкциях

В Кремле внимательно следят за высказываниями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в том числе о возможности новых санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 10 февраля.

Песков заметил, что в ЕС поддерживают Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). «Непонятно только, в чем его поддерживают, осужденного», — добавил он.

Песков отметил, что переговоры Борреля в Москве были «гораздо более содержательные, чем только одна тема», связанная с Навальным.

Представитель Кремля также напомнил о заинтересованности Москвы в диалоге с Евросоюзом, несмотря на существование проблемных вопросов.

Боррель находился в России с официальным визитом с 4 по 6 февраля. 5 февраля он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Спустя несколько дней после этого глава дипломатии ЕС допустил ввод новых санкций против России. Он также обвинил РФ в нежелании восстановить конструктивные отношения с Европой.

В Госдуме объяснили заявление Борреля обидой из-за безрезультатности санкционной политики в отношении РФ.