Слова Борреля о достижении «дна» в отношениях с Россией сочли преувеличением

Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что отношения России и Евросоюзом «достигли дна», являются преувеличением. Таким мнением поделился постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, его слова приводит ТАСС

«Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был безусловно откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», — счел Чижов. По словам дипломата, в ходе переговоров в Москве обсуждались не только расхождения между Россией и ЕС, но и вопросы, в которых их позиции близки или даже совпадают.

Чижов назвал поведение членов Европарламента на заседании, где Боррель делился результатами поездки в Россию, «откровенной истерикой». Однако, по его словам, даже в таких условиях глава европейской дипломатии подтвердил необходимость диалога между Москвой и Брюсселем.

Боррель находился в России с официальным визитом с 4 по 6 февраля. 5 февраля он провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Спустя несколько дней после этого глава дипломатии ЕС допустил ввод новых санкций против России. Он также обвинил Москву в нежелании восстановить конструктивные отношения с Европой.