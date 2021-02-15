Лавров разъяснил позицию России по высылке европейских дипломатов

Глава МИД России Сергей Лавров разъяснил своему коллеге из Финляндии Пекке Хаависто позицию Москвы по высылке европейских дипломатов. Трансляция совместной пресс-конференции по итогам встречи в Санкт-Петербурге велась на YouTube-аккаунте телеканала RT.

По словам Лаврова, Хаависто затронул ситуацию вокруг Алексея Навального (является учредителем ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и высылки европейских дипломатов из России. «Мы ему подробно разъяснили, какие мотивы стоят за нашей позицией по этим вопросам», — заявил министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Россия выразила готовность к диалогу по вопросу прав человека, но подчеркнул, что такие обсуждения должны вестись в «откровенном и товарищеском ключе».

5 февраля Москва объявила о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. Дипломатов из Польши, Швеции и Германии вызвали в министерство и выразили протест из-за их участия в прошедших 23 января несанкционированных акциях.