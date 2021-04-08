В Госдуме оценили планы США направить военные корабли в Черное море. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает РИА Новости.

По его словам, США в последние годы «не вылазят» из Черного моря и пытаются превратить его в американское озеро. Депутат подчеркнул, что шансов сделать это у Вашингтона на самом деле нет из-за положений конвенции Монтре. Он напомнил, что, согласно данному документу, для военных кораблей США есть ограничения по тоннажу и срокам нахождения в Черном море, а также ряд других условий.

Помимо этого, парламентарий отметил, что взвинчивание напряженности около российских границ является составной частью общей стратегии Вашингтона. Однако в России понимают пределы возможностей, которые есть в данном вопросе у США, и никакой паники по поводу появления очередных американских кораблей в Черном море быть не должно, резюмировал Затулин.

Ранее сообщалось, что США захотели направить военные корабли к границам России. Согласно информации CNN, Белый дом рассматривает возможность направить силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. По словам источников, обычно ВМС США могут действовать в Черном море, но полноценное развертывание должно стать сигналом для России.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.