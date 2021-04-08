США заявили о наибольшем с 2014 года числе российских войск рядом с Украиной

Рядом с Украиной зафиксирована наибольшая с 2014 года численность российских войск. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

«У России сейчас сосредоточено больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года», — сообщила Псаки. По ее словам, США обеспокоены «недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины». Имеется в виду «наращивание перемещений войск России возле украинских границ», добавила она.

Ранее США призвали Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Там заявили, что Россия должна уважать территориальную целостность и суверенитет соседней страны.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. 2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в регионе.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.