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Кремль предупредил Украину о «начале конца» в случае боевых действий в Донбассе

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Дмитрий Козак
Дмитрий Козак
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предупредил, что начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, передает в четверг, 8 апреля, «Московский комсомолец».

Также Козак не исключил, что Россия встанет на защиту жителей Донбасса при необходимости. При этом Козак не увидел связи между приездом украинского лидера Владимира Зеленского в Донбасс и обострением в регионе. Представитель Кремля уверен, что конфликт на юго-востоке Украины можно решить в течение года, однако для этого нужно «действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей».

8 апреля Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Президент Украины отправился на передовую для встречи с украинскими военнослужащими.

До этого стало известно об очередных боевых потерях в составе Вооруженных сил Украины. Недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное под обстрелом погиб 22-летний военнослужащий Денис Юшко.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

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