Зеленского во время поездки в Донбасс назвали «неслужившим уклонистом»

Лидер украинской партии «Национальный корпус» и бывший глава полка «Азов» Андрей Билецкий в своем Telegram-канале дал рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому по поднятию боевого духа военных.

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Билецкий назвал Зеленского «неслужившим уклонистом в бронежилете задом наперед» и посоветовал ему дать Вооруженным силам Украины выполнять свою работу. «Отвечать огнем на огонь. Дайте солдату возможность работать. "95-го квартала" бойцу достаточно и в телевизоре», — написал он.

Ранее 8 апреля сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Во время поездки он посетит линию соприкосновения и пообщается с украинскими военнослужащими.

До этого стало известно об очередных боевых потерях в составе Вооруженных сил Украины. Недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное под обстрелом погиб 22-летний военнослужащий Денис Юшко.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.