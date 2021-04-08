Кремль прокомментировал приезд Зеленского в Донбасс

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс с обострением в регионе. Его слова приводит «Интерфакс».

«Это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы, скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет», — прокомментировал поездку Зеленского высокопоставленный представитель Кремля.

Козак также заявил, что на поведение нынешних киевских властей оказывает серьезное влияние внутренний политический кризис. По его мнению, команда «Квартал 95» решила поставить спектакль под названием «Военная угроза». Козак назвал украинскую администрацию детьми со спичками, которые могут заиграться, поскольку не имеют большого политического опыта. «И когда у них что-то там случайно загорится — тоже предсказать трудно», — заключил он.

8 апреля Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Президент Украины отправился на передовую для встречи с украинскими военнослужащими.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.