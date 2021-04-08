Украина ответила на намерение России защитить жителей Донбасса

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака о том, что если в Донбассе начнутся полномасштабные боевые действия, то Россия будет вынуждена встать на защиту. Об этом сообщает «Укринформ».

«Машина пропаганды России работает на усиление накала ситуации и на усиление давления», — сказал Подоляк. Он добавил, что считает слова Козака давлением как на Украину, так и на других участников «нормандского формата» и на все страны, которые поддерживают независимость страны.

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Подоляк при этом задался вопросом, почему, продолжая упоминать трагедию в Сребренице, Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН соответствующую резолюцию, классифицировавшую данные события как геноцид.

«Наша армия готова к любому развитию событий, но государственный приоритет остается неизменным — это всегда ставка на поиск дипломатического решения для прекращения войны», — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что для Украины обострение ситуации в Донбассе — это действительно серьезно. «А вот то, что Россия использует гибель людей для очередных политических манипуляций, — весь мир четко видит», — резюмировал он.

До этого Козак предупредил, что начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины. Он не исключил, что Россия встанет на защиту жителей Донбасса при необходимости.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.