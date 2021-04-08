В Белом доме оценили возможность введения санкций против России. Об этом рассказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает РИА Новости.

Псаки, отвечая на вопрос о том, планирует ли Вашингтон ввести новые ограничительные меры против Москвы на этой неделе, заявила, что пока можно не ожидать подобных действий. Она также добавила, что не исключает подобной возможности в дальнейшем.

Ранее президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения (ЧП) и срок действия ряда прежде введенных санкций, в том числе в отношении России.