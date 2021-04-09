В Госдуме назвали последствия возможной отправки кораблей США в Черное море

В Госдуме назвали последствия возможной отправки военных кораблей США в Черное море «в знак поддержки Украины». Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает РИА Новости.

По ее словам, подобный демарш лишь только осложнит ситуацию вокруг Донбасса. Депутат отметила, что отправка американских судов в Черное море станет сигналом не России, а украинским национал-радикалам, который создаст «ложные иллюзии у этой публики».

Панина также рассказала, что военные США часто с большой тревогой и весьма нервно воспринимают ответные шаги своих российских коллег, которые неизбежны в подобных ситуациях. Так, парламентарий напомнила о панической реакции экипажа американского эсминца «Дональд Кук» на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Американцам лучше бы не создавать почву для подобных ситуаций, резюмировала она.

Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что США в последние годы «не вылазят» из Черного моря и пытаются превратить его в американское озеро. Депутат подчеркнул, что шансов на самом деле сделать это у Вашингтона нет из-за положений конвенции Монтре.

8 апреля поступили сообщения о том, что США захотели направить военные корабли к границам России. По информации CNN, Белый дом рассматривает возможность направить силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. Тем не менее в Пентагоне не подтвердили достоверность подобных сведений.