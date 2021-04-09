В России указали на «грубую ошибку» Зеленского по Донбассу

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о членстве в НАТО как единственном способе закончить конфликт в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

«Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является "единственным путем" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернет им Донбасс», — написал российский политик.

6 апреля Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе. глава государства рассказал Столтенбергу, что Киев последние недели наблюдает опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны «российских оккупационных войск». Президент Украины также призвал страны-члены НАТО уделять больше внимания безопасности в Черном море и усилить присутствие в Черноморском регионе.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин счел нелепым заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО. Он отметил, что в данном случае одного желания Зеленского мало. Пушилин призвал спросить насчет вступления в НАТО у жителей Украины, которые больше понимают, какие риски несет данный шаг. Помимо этого, политик напомнил о правилах альянса, согласно которым страна-кандидат на вступление не должна иметь неразрешенных этнических, территориальных и политических конфликтов.

Ранее представитель кабмина Германии Ульрике Деммер заявила, что НАТО пока не собирается принимать Украину в свой состав. Она напомнила, что НАТО преследует политику «открытых дверей» в вопросах расширения альянса. «Однако дальнейшие шаги навстречу членству сейчас не предусмотрены», — подчеркнула Деммер.