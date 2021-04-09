Бывший СССР
 
Последние новости
В Госдепе объяснили слова Байдена о Путине «политическим прагматизмом»
Популярная телеведущая показала отвратительные комментарии своих зрителей
Ким Чен Ын отправился в суровый «Трудный поход»
Еще одна страна задумалась о переходе на четырехдневку
Климатолог дал неутешительный прогноз по водоснабжению Крыма
Россиянам пообещали майскую погоду в апреле
Названы самые чистые города России
В США закрылись два центра вакцинации Johnson & Johnson из-за побочных эффектов
В России начался бум «мужей на час»
Новости партнеров
Прослушать новость

В России указали на «грубую ошибку» Зеленского по Донбассу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / REUTERS

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о членстве в НАТО как единственном способе закончить конфликт в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

«Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является "единственным путем" к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернет им Донбасс», — написал российский политик.

6 апреля Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе. глава государства рассказал Столтенбергу, что Киев последние недели наблюдает опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны «российских оккупационных войск». Президент Украины также призвал страны-члены НАТО уделять больше внимания безопасности в Черном море и усилить присутствие в Черноморском регионе.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин счел нелепым заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Киева в НАТО. Он отметил, что в данном случае одного желания Зеленского мало. Пушилин призвал спросить насчет вступления в НАТО у жителей Украины, которые больше понимают, какие риски несет данный шаг. Помимо этого, политик напомнил о правилах альянса, согласно которым страна-кандидат на вступление не должна иметь неразрешенных этнических, территориальных и политических конфликтов.

Ранее представитель кабмина Германии Ульрике Деммер заявила, что НАТО пока не собирается принимать Украину в свой состав. Она напомнила, что НАТО преследует политику «открытых дверей» в вопросах расширения альянса. «Однако дальнейшие шаги навстречу членству сейчас не предусмотрены», — подчеркнула Деммер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава ДНР счел нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Украине предрекли потерю территорий из-за НАТО
Зеленский назвал единственный путь к окончанию войны в Донбассе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0120 марта
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак»

«Защитим инородцев от русского держиморды»

Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
14:54 7 апреля

Тихановская снова предложила Лукашенко переговоры

14:56 7 апреля

Эксперт оценил возможность участия США в конфликте в Донбассе

14:42 7 апреля

Глава ДНР заявил о блокировке Украиной работы по Минским соглашениям

Бывший СССР00:0118 февраля

Так не победим

Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
14:15 7 апреля

Армянские женщины закидали силовиков яйцами

14:04 7 апреля

Белоруса арестовали на месяц за написанную на стене цитату из молитвы

13:30 7 апреля

Эксперт предсказал становление автократии на Украине

Бывший СССР00:2412 февраля

«Должны быть нормальные, человеческие отношения»

Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
13:22 7 апреля

Глава ДНР пригрозил Украине ответным наступлением за пределами Донбасса

13:15 7 апреля

Украинский посол возмутился статьей в австрийской газете о войне в Донбассе

12:42 7 апреля

В небе над Киргизией заметили странную зеленую вспышку

Россия
Кремль приготовился к худшим сценариям развития отношений с США
«Ощущение, что начинается слабоумие»
Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
На льду Байкала обнаружили очаг загрязнения
«Есть те, кто косит под цыган»
 
Лишившийся выплат за смерть матери-врача от COVID-19 ребенок получит миллионы
«Одиночество для них — это зло»
В России выросло число обращений к психологам: почему россияне все чаще жалуются на одиночество
Кадыров стал главным губернатором-долгожителем России
Все материалы
Мир
В результате стрельбы в США погибли дети
В Черногории выступили против гражданства для русских
Политика-сторонника мигрантов ограбили и избили мигранты
12 белых иностранцев обезглавили в Африке
«Либо убей, либо погибни»
Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
Все материалы
Бывший СССР
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
«Мы думали, что Порошенко — это дно»
Украинский политик Анатолий Шарий — о борьбе Зеленского с оппозицией и грязных методах спецслужб
Все материалы
Экономика
В Швеции собрали миллионы долларов на электрокатера
Биткоин поставил Китай под угрозу
Газпромбанк повысил целевую цену по акциям «Роснефти» сразу на 30 процентов
Tesla вернула тайно списанные со счетов клиентов деньги
Чужими руками
Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику
Все материалы
Силовые структуры
Над россиянкой надругались в полицейском участке
«Убить на зоне могут лишь спецназ и плохая медицина»
Как устроена жизнь в российских колониях и почему вокруг них столько мифов? Отвечает бывший арестант
При строительстве дамбы в российском городе пропали 158 миллионов рублей
Полиция захотела ужесточить наказание скопинскому маньяку
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Блогеру Эдварду Билу решили назначить психиатрическую экспертизу
«Не более четырех смертей в год»
Российский врач подменил органы умершей пациентки. Он пошел на подлог, чтобы не портить статистику
Все материалы
Наука и техника
В Windows решат проблему с драйверами
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
Sony отменила предзаказы на PlayStation 5 в России
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Илон Маск высказался о российской «Амур-СПГ»
Раскрыта стоимость Xiaomi Redmi 9T в России
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
«Я был смертельно напуган»
В Англии разгорается секс-скандал: тренеры годами насиловали юных игроков «Челси» и «Манчестер Сити»
Битва неудачников
Битва «Арсенала» с «Ливерпулем» и попытка «Лестера» остановить «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Александра Трусова«Нужно забыть это все как страшный сон»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она падает и проигрывает?
Артем Дзюба «За сборную играю как в последний раз»
Россия обыграла Словению в отборочном туре ЧМ-2022. Дубль Дзюбы принес сборной очередную победу
Все материалы
Культура
На десять девчонок
Чипирование жен, русская магия и чернокожие кошмары: главные сериалы апреля
«Дальше будет еще труднее»
Илья Лагутенко о выживании в пандемию, любви к русскому рэпу и победе над ленью
Элена ЦагринуНародные мотивы
Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать разбогатела на интимных фото и изменилась до неузнаваемости
«Я рад, когда надо мной смеются»
Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
Роскомнадзор подал в суд на Первый канал
«По закону или по понятиям?»
Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
В России обсудили единые правила регулирования интернета
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Участники популярного телешоу пожаловались на унижения во время съемок
Все материалы
Ценности
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
«Я плакала и кричала на него»
Как Клинтоны сохранили брак вопреки секс-скандалам и стали одной из самых богатых семей в США
«Комплексы — мое все»
Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Женщина заработала больше ста миллионов рублей на унижении мужчин в интернете
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»
Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
Женщина забеременела дважды за три недели и родила двух сыновей
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Женщина во время свадьбы узнала в невесте сына давно потерянную дочь
Альберт Джонсон Уокер«С виду такой добрый и приятный человек»
Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
Подросток поймал акулу больше него самого и решил ее съесть
Все материалы
Российские Renault подключили к смартфону
Самые любимые кроссоверы россиян за три месяца 2021 года
13 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников
Toyota Mirai и Lexus LS получили продвинутый «автопилот»
Поддельный «Гелик» для диктатора
Как для армии Мьянмы сделали копию «Гелендевагена» из подручных материалов
Hyundai представила семиместный кроссовер Alcazar
Ушли в минус: 25 самых популярных автомобилей России
Итоги продаж новых легковых машин за март 2021 года
Haval поделился подробностями о новом кроссовере для России
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы