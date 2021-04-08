Украине предрекли потерю территорий из-за НАТО

Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш» предрек Украине потерю территорий на юго-востоке из-за вмешательства НАТО в ситуацию на востоке страны. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, это бы произошло в случае участия России во внутриукраинском конфликте, и последующего отступления Североатлантического альянса. «Никто нас не возьмет в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны», — пояснил генерал-майор.

Вовк отметил, что Украина не способна выиграть войну без участия НАТО, однако, считает он, альянс не намерен участвовать в боевых действиях. «Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем"», — заключил он.

Ранее представитель кабмина Германии Ульрике Деммер заявила, что НАТО пока не собирается принимать Украину в свой состав. Она напомнила, что НАТО преследует политику «открытых дверей» в вопросах расширения альянса. «Однако дальнейшие шаги навстречу членству сейчас не предусмотрены», — подчеркнула Деммер.

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.