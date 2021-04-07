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В Германии оценили перспективы Украины по вступлению в НАТО

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Фото: Olivier Hoslet / Reuters

НАТО пока не собирается принимать Украину в свой состав. Так перспективы Киева по вступлению в альянс оценила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер, передает РИА Новости.

Деммер напомнила, что НАТО преследует политику «открытых дверей» в вопросах расширения альянса. «Однако дальнейшие шаги навстречу членству сейчас не предусмотрены», — подчеркнула она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в НАТО — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе. Он отметил, что страна реформирует армию, однако «одними реформами Россию не остановить».

2 апреля пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович рассказал журналистам, что в совместных с НАТО учениях украинская армия будет отрабатывать ситуацию войны с Россией в Крыму.

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.

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