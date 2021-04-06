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Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию в Донбассе

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию в Донбассе в ходе телефонной беседы. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Президент проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента вблизи украинско-российской границы и попытках России сорвать реализацию Минских договоренностей», — говорится в сообщении.

Украинский президент заявил, что «действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам–членам НАТО и всей Европе». Он также призвал Великобританию и другие государства альянса усилить присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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