На Украине снова заявили об опасности слова «Донбасс»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов снова заявил об опасности использования слова «Донбасс». Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

По словам Данилова, это понятие «целенаправленно используется спецслужбами РФ» с 2000 года. Москва пытается искусственно выделить регион Украины и представить его территорией, «которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований».

«Поэтому употребление термина "Донбасс" сегодня — это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде», — заявил секретарь СНБО.

В конце марта Данилов уже призывал отказаться от слова «Донбасс».

«Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей. Никакого Донбасса не существует», — подчеркивал он.

В последние недели ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что шансов остановить военный конфликт практически не осталось, и предсказал наступление украинских войск в ближайшее время.

Киев обвинил Россию в наращивании военного присутствия для эскалации конфликта.