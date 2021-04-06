Белый дом назвал ответственного за вступление Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ответственного за вступление Украины в НАТО. Она заявила, что решение о том, соглашаться ли на вступление Украины в НАТО, должен принимать сам альянс, а не США. Ее слова приводит ТАСС.

Ее спросили во время брифинга, поднимал ли президент Украины Владимир Зеленский вопрос вступления Украины в НАТО во время недавнего телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом.

Псаки ответила, что Украина давно стремится в НАТО и этот вопрос «поднимался в ряде разговоров с официальными лицами США в течение нескольких лет». После этого ее попросили пояснить, какова официальная позиция Белого дома относительно перспектив вступления Украины в НАТО. «[Членство в НАТО] на протяжении некоторого времени является стремлением Украины. Мы давно обсуждаем это стремление с Украиной, мы решительно поддерживаем их, мы взаимодействуем с ними, работаем над тем, чтобы противодействовать дестабилизирующему влиянию, но это решение принимать НАТО», — сказала Псаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в НАТО — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе. Он отметил, что страна реформирует армию, однако «одними реформами Россию не остановить». «НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (План действий по членству в альянсе — прим. «Ленты.ру») станет настоящим сигналом для РФ», — добавил президент Украины.

6 апреля Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию в Донбассе в ходе телефонной беседы. Украинский президент заявил, что «действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам–членам НАТО и всей Европе».