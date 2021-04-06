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НАТО поможет Украине развивать армию

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Фото: Gleb Garanich / Reuters

НАТО поможет Украине развивать армию и проводить реформы, благодаря которым Киев сможет эффективнее двигаться в евроатлантическом направлении. Об этом представитель альянса рассказал РИА Новости.

«Украина является ценным и долгосрочным партнером НАТО (...) мы ожидаем, что Украина продолжит концентрировать усилия на внутренних реформах, консолидировать свои демократические институты, укреплять верховенство закона и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО», — приводит агентство слова источника.

Предоставление Украине дорожной карты по движению в сторону НАТО источник назвал будущим «сигналом для РФ». Он также напомнил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признают присоединение к России Крыма.

2 апреля пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович рассказал журналистам, что в совместных с НАТО учениях украинская армия будет отрабатывать ситуацию войны с Россией в Крыму.

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