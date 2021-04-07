На Украине отказались верить в возможность вступления в НАТО

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с телеканалом RT оценил слова заместителя официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер о вступлении страны в НАТО и отказался верить в возможность вступления страны в альянс.

По его мнению, украинская армия сильно отличается от стандартов НАТО. При этом на модернизацию войск потребуется «колоссальная сумма».

Охрименко также предположил, что Германия «не хочет» давать средства на это, а «США точно не дадут». Он заключил, что на сегодняшний день «есть идея, но денег вступить в НАТО нет однозначно».

Ранее представитель кабмина Германии Ульрике Деммер заявила, что НАТО пока не собирается принимать Украину в свой состав. Она напомнила, что НАТО преследует политику «открытых дверей» в вопросах расширения альянса. «Однако дальнейшие шаги навстречу членству сейчас не предусмотрены», — подчеркнула Деммер.

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.