Германия прокомментировала ситуацию на востоке Украины

Германия обеспокоена усилением военного присутствия России. Так ситуацию на востоке Украины прокомментировала представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, передает ТАСС.

Деммер подчеркнула, что Берлин разделяет обеспокоенность НАТО и ЕС последними событиями на востоке Украины и сообщил об этом Москве.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.