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Германия прокомментировала ситуацию на востоке Украины

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Фото: Максим Левин / Reuters

Германия обеспокоена усилением военного присутствия России. Так ситуацию на востоке Украины прокомментировала представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, передает ТАСС.

Деммер подчеркнула, что Берлин разделяет обеспокоенность НАТО и ЕС последними событиями на востоке Украины и сообщил об этом Москве.

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.

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