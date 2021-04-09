США отправят два военных корабля в Черное море

Соединенные Штаты отправят два военных корабля в Черное море на следующей неделе. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По его информации, США направили соответствующее уведомление турецким властям.

О планах США направить военные корабли к границам России стало известно в четверг, 8 апреля. По информации CNN, Белый дом рассматривает возможность направить военные силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.

В Госдуме предупредили, что отправка военных кораблей США в Черное море «в знак поддержки Украины» лишь только осложнит ситуацию вокруг Донбасса. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отметила, что отправка американских судов в Черное море станет сигналом не России, а украинским национал-радикалам, который создаст «ложные иллюзии у этой публики».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.