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Пентагон ответил на информацию об отмене прохода военных кораблей в Черное море

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Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Пентагон ответил на информацию об отмене прохода американских военных кораблей в Черное море через пролив Босфор. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе. «Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображением безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали. Мы регулярно работаем в Черном море и во многих других районах по всему региону», — сказали там.

Ранее источник в МИД Турции сообщил, что США уведомили Анкару об отмене прохода двух военных кораблей в Черное море. До этого в министерстве также заявляли, что американские эсминцы пробудут в Черном море с 14-15 апреля по 4-5 мая.

О планах США направить военные корабли к границам России стало известно 8 апреля. По данным CNN, Белый дом рассматривает возможность направить военные силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.

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