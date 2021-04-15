Пентагон ответил на информацию об отмене прохода военных кораблей в Черное море

Пентагон ответил на информацию об отмене прохода американских военных кораблей в Черное море через пролив Босфор. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе. «Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображением безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали. Мы регулярно работаем в Черном море и во многих других районах по всему региону», — сказали там.

Ранее источник в МИД Турции сообщил, что США уведомили Анкару об отмене прохода двух военных кораблей в Черное море. До этого в министерстве также заявляли, что американские эсминцы пробудут в Черном море с 14-15 апреля по 4-5 мая.

О планах США направить военные корабли к границам России стало известно 8 апреля. По данным CNN, Белый дом рассматривает возможность направить военные силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.