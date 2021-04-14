Стало известно об отмене прохода военных кораблей США в Черное море

США уведомили Турцию об отмене прохода двух военных кораблей в Черное море через пролив Босфор. Об этом РИА Новости стало известно от источника в турецком МИД.

«Да, посольство США уведомило наше министерство об этом», — ответил собеседник агентства на вопрос об отмене прохода кораблей.

Ранее источник в МИД Турции рассказал, что военные корабли США пробудут в Черном море с 14-15 апреля по 4-5 мая. Информацию о проходе через пролив Босфор из Средиземного моря Анкаре сообщил Вашингтон — США обязаны делать это по конвенции Монтрё, определяющей трафик кораблей через Черное море.

О планах США направить военные корабли к границам России стало известно 8 апреля. По данным CNN, Белый дом рассматривает возможность направить военные силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.