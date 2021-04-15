Причину приостановки прохода военных кораблей США в Черное море объяснили

Задержку прохода военных кораблей США в Черное море можно расценивать как результат переговоров между американским президентом Джо Байденом и главой России Владимиром Путиным. Об этом «Известиям» рассказала завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

По ее словам, приостановка движения американских эсминцев является хорошим сигналом о деэскалации обстановки в регионе. Эксперт подчеркнула, что причиной данного решения является действенное влияние переговоров глав государств. Отмечается, что, по данным «Известий», американские эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» приостановили свое движение в сторону Черного моря и зашли на остров Крит.

Военный историк Дмитрий Болтенков, в свою очередь, объяснил, что для прохода военных кораблей США через проливы необходимо уведомлять Турцию за две недели, так что американский визит, скорее всего, был спланирован. Он добавил, что в последние годы эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» часто направляют к российским берегам.

Ранее источник в МИД Турции сообщил, что США уведомили Анкару об отмене прохода двух военных кораблей в Черное море через пролив Босфор. «Да, посольство США уведомило наше министерство об этом», — ответил собеседник РИА Новости на вопрос об отмене прохода кораблей. 9 апреля в министерстве также заявляли, что американские эсминцы пробудут в Черном море с 14-15 апреля по 4-5 мая.

О планах США направить военные корабли к границам России стало известно 8 апреля. По данным CNN, Белый дом рассматривает возможность направить военные силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.