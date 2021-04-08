В России рассказали о планируемом переходе военных кораблей в Черное море

Артиллерийские и десантные катера и корабли Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) совершат межфлотский переход в Черное море. О планируемом маневре рассказали в пресс-службе ЮВО, передает ТАСС.

Переход из пункта базирования Каспийской флотилии — Махачкалы — пройдет в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. В маневре примут участие более десяти десантных и артиллерийских катеров и кораблей.

Помимо этого, в рамках контрольной проверки военнослужащих экипажи катеров Каспийской флотилии примут участие в зачетных учениях совместно с Черноморским флотом. Для проверки готовности экипажей к отражению морских и воздушных десантов привлекут морских пехотинцев и береговые войска, отметили в пресс-службе ЮВО.

8 апреля Военно-морской флот Украины начал учения в Черном море, которые ранее не анонсировались. Администрация морских портов страны сообщила, что ограничена работа крупнейших из них: Херсона, Ольвии, Черноморска, Одессы, Южного и Николаева.