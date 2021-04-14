Часть залива Азовского моря перешла Минобороны России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Министерству обороны в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, право на использование части акватории залива перешло военному ведомству сроком на 20 лет «исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Распоряжением исключается использование этого участка для рыболовства и рыбоводства.

Азовское море — внутреннее море восточной окраины бассейна Атлантического океана. С Черным морем оно соединяется Керченским проливом. Считается самым мелким морем в мире.