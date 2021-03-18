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Бурение скважины в Азовском море с пресной водой для Крыма начнется в апреле

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

В апреле начнутся работы по бурению скважин на дне Азовского моря, чтобы обеспечить Крым пресной водой, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснулина.

«Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле выйдем на бурение первых скважин», — отметил он.

Хуснулин добавил, что на дне моря есть огромные запасы питьевой воды, но пока неизвестно, как далеко они находятся от берега и на какой глубине. По его словам, к июлю станет понятно, какие объемы будут давать эти источники. Пуск воды планируется опробовать по Северо-Крымскому каналу.

1 марта в Крыму была запущена опытная эксплуатация нового водозабора на реке Бельбек под Севастополем. Также завершается строительство второго водозаборного узла для подачи артезианской воды в Симферополь.

Ранее представитель МИД Мария Захарова говорила, Россия обеспечит полуостров надежным водоснабжением вопреки «козням» Украины. Власти Крыма будут судиться с Киевом из-за ущерба, причиненного водной блокадой.

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