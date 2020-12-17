В России начали модернизировать флот для исследования Мирового океана

Институт океанологии Российской академии наук (ИО РАН) начал модернизироваться флот для исследования Мирового океана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

«Аукцион на разработку проекта ремонта научно-исследовательских судов "Академик Сергей Вавилов" и "Академик Николай Страхов" завершился победой российской проектной компании "Нордик Инжиниринг". Работы стоимостью около 190 миллионов рублей будут проведены в рамках нацпроекта "Наука", согласно которому предполагается модернизация еще трех научно-исследовательских судов», — пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что конструкторская документация должна быть готова к 31 августа 2021 года, а сами работы пройдут в конце 2021-го и 2022 году. Отмечается, что модернизация затронет в том числе и судовое оборудование, которое на данный момент в большинстве случаев уже критически изношено.

Программа исследования мирового океана является частью нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Согласно ему, до 2030года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. В 2019 году российские ученые организовали 37 таких экспедиций в Северной Атлантике и арктических морях, Японском, Охотском, Южно-Китайском, Черном и Азовском морях.