Дальневосточные ученые займутся исследованиями океана

Дальневосточные ученые смогут заняться исследованиями океана в ходе серии экспедиций, которые проведет Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) ДВО РАН под эгидой ООН в 2021 году. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил ТАСС заместитель директора ТОИ по научной работе Ренат Шакиров.

«Со следующего года весь мир вступает в 10-летие наук об океане в интересах устойчивого развития, объявленного ООН. От нашего института поступили предложения, которые предварительно приняты для включения в национальную программу», — рассказал Шакиров.

По его словам, всего от ТОИ конкурсный отбор прошли не менее 10 заявок. Как ожидается, в ближайшее время инициативы и предложения от всех регионов России будут представлены на Генеральной ассамблее ООН.

Программа исследования мирового океана является частью нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Согласно ему, до 2030года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. В 2019 году российские ученые организовали 37 таких экспедиций в Северной Атлантике и арктических морях, Японском, Охотском, Южно-Китайском, Черном и Азовском морях.