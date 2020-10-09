Российские суда для исследования Мирового океана задействуют в Арктике

Российские научно-исследовательские суда, которые создаются в рамках нацпроекта «Наука», можно будет задействовать в Артике. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центрального конструкторского бюро «Лазурит» Евгений Апполонов.

По его словам, строящиеся суда будут иметь ледовый класс, поэтому их смогут использовать для исследования Мирового океана и в арктических широтах.

«При проектировании судна решался ряд достаточно сложных проектных и научных задач по обеспечению характеристик судна, минимизации требуемой мощности. Прежде всего это касалось оптимизации улучшения обтекания судна и обеспечения его ледовых качеств, обеспечение эффективной эксплуатации судна во льдах», — пояснил Апполонов.

Он также уточнил, что на данный момент разработка проектной документации полностью завершена.

Строительство двух современных научно-исследовательских судов, которые помогут России расширить свое присутствие в ключевых районах Мирового океана, предусмотрено нацпроектом «Наука». Согласно ему, до 2024 года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. В 2019 году российские ученые организовали 37 таких экспедиций в Северной Атлантике и арктических морях, Японском, Охотском, Южно-Китайском, Черном и Азовском морях.