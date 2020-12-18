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В Каспийском море появился лед аномальной толщины

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Фото: Pixabay

Азовское море начало замерзать раньше обычного, а на севере Каспийского моря толщина льда оказалась больше обычной. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Каспийском море появился лед аномальной толщины. «По оценкам ледовитость моря примерно на 30 процентов превышает обычные для этого времени показатели», — сказал Вильфанд.

Он объяснил, что это связано с тем, что на юге европейской части России были значительные морозы, и началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центральной части России с 21 декабря ждет похолодание. С начала новой рабочей недели температура воздуха будет постепенно снижаться. В Москве будет умеренное понижение температуры. Юг европейской части страны ждут аномальные холода. В этих регионах погода будет значительно отличаться от московской. В начале недели столбики термометров опустятся там до 10 градусов ниже нуля.

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