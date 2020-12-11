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На берег Каспийского моря выбросило сотни мертвых тюленей

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Фото: РИА «Дагестан»

На берегу Каспийского моря в Дагестане за четыре дня обнаружили 272 туши мертвых тюленей. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Росрыболовства, передает «Интерфакс».

Сотни мертвых животных выбросило на сушу на территории от Махачкалы до поселков Сулак и Самур. Они занесены в Красную книгу, подчеркнули в ведомстве.

Больше всего туш обнаружили на северной части побережья от Махачкалы до Сулака. Ученые устанавливают причину массовой гибели тюленей. По одной из версий, это произошло из-за инфекционного заболевания вирусного или бактериального происхождения.

6 декабря заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов нашел на берегу Каспийского моря 17 мертвых тюленей. По его предположению, животные задохнулись в мутной воде, в которую попадают нечистоты, или попали в сети браконьеров.

В АНО «Каспийский природоохранный центр» не исключили версию Никомагомедова. Замминистра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гуйсенбеков заявил, что причина гибели животных будет выясняться, этим займутся профильные ведомства — Росприроднадзор и Росрыболовство.

В октябре множество мертвой рыбы и морских животных нашли на берегах Халактырского залива на Камчатке. Среди версий рассматривались техногенные причины, утечка токсичных веществ и красный прилив, вызванный цветением водорослей.

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