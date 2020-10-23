Росприроднадзор опроверг техногенную причину загрязнения на Камчатке

Росприроднадзор не подтвердил техногенную причину гибели морских животных на Камчатке, данная версия опровергнута после изучения специалистами сотен проб. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 23 октября.

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«Мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова на круглом столе в Российской академии наук (РАН). По ее словам, были обнаружены превышения по некоторым показателям, но они не могли привести к массовой гибели обитателей моря.

Радионова уточнила, что в общей сложности проведено порядка пяти тысяч исследований, пробы были взяты в акватории, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ.

Ранее в пятницу в Следственном комитете России назвали природную причину загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке самой вероятной. В ведомстве также сообщили об отсутствии тяжелых металлов в пробах воды, почвы и морских гидробионтов.

О появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных стало известно 2 октября. Пострадали также серферы, которые заходили в воду. Они жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Очевидцы сообщали об изменении цвета воды.