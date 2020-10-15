Объяснено жжение глаз у занимавшихся на Камчатке серферов

Занимавшиеся серфингом на Халактырском пляже Камчатки россияне чувствовали жжение в глазах из-за содержания в воде диаллилсульфида — жгучего вещества, входящего в состав чеснока. Оно было обнаружено в пробах, собранных организацией Greenpeace. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела государственных эталонов в области органического и неорганического анализа ВНИИМ имени Менделеева Анатолий Крылов.

По его словам, диаллилсульфид был обнаружен в одной из проб. «Это один из компонентов, который определяет свойства чеснока, если говорить по-бытовому. Его запах и, условно говоря, жгучесть. Одна из версий: те ощущения, которые испытывали серферы, могли быть обусловлены им», — объяснил Крылов. Ученый добавил, что концентрация этого вещества в воде была невысокой, но вполне ощутимой.

Он предположил, что диаллилсульфид, если исключить вариант попадания в воду в процессе отбора или транспортировки, мог оказаться в воде из-за жизнедеятельности водных микроорганизмов или микроводорослей. «Многие растения выделяют различные компоненты. (...) Кроме того, мы зафиксировали [в пробах] несколько компонентов выделений растений класса эфирных масел, например, терпены. Лично мое мнение — я не вижу там следов антропогенного воздействия», — подытожил Крылов.

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13 октября члена сборной России по серфингу Майю Рудик признали пострадавшей по делу о загрязнении на Камчатке. У спортсменки, которая тренировалась на Камчатке, обнаружили химический ожог роговицы. Результаты офтальмологического исследования подтвердили диагноз, который позже передали в Следственный комитет.

Ранее российское отделение Greenpeace сообщило, что химико-аналитический центр «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ имени Менделеева» в Санкт-Петербурге, куда организация отправила пробы морской и речной воды, а также биоорганизмов с Камчатки, не выявила ракетного топлива. Авторы доклада заявили, что ни одна из установленных проб воды не содержит вредных химических соединений, а выявленная концентрация не могла привести к тяжелым последствиям. По их словам, пока остается две версии произошедшего — техногенные или природные причины.

В начале октября на берегу Халактырского залива обнаружили множество мертвой рыбы и морских животных, позднее их нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили содержание фенола и нефтепродуктов. Местные серферы жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.