Обнародованы результаты взятых Greenpeace проб с Камчатки

Химико-аналитический центр «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ имени Менделеева» в Санкт-Петербурге, куда Greenpeace отправила пробы морской и речной воды, а также биоорганизмов с Камчатки, не обнаружил следов ракетного топлива. Об этом со ссылкой на отчет центра сообщает РБК.

Пробы воды были взяты 1 и 4 октября, биоорганизмов — 2 и 3 октября.

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«Арбитраж» проводил исследования проб поверхностной воды, биообъектов животного и растительного происхождения. Российский Greenpeace взял пробы в прибрежной территории полуострова. Отмечается, что в пробах воды был обнаружен диаллилсульфид, который может входить в том числе состав биопестицидов, а также соединения группы терпенов, производные жирных кислот и гексаэтиленгликоля.

Российский Greenpeace также разместил на своем сайте комментарии относительно первых полученных проб. «На сегодня ни одно из установленных в пробах госорганов или Гринпис соединений само по себе или в выявленных концентрациях не могло вызвать наблюдаемые серьезные последствия. Это означает, что в поиске причины экологической катастрофы пока остаются обе версии — как техногенная, так и природная», — заключили в организации.

Ранее научная группа Русского географического общества (РГО) заявила после обследования на Камчатке, что экологическое происшествие в районе Халактырского пляжа имеет природный характер.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.