Ученые заявили о природном характере экологического происшествия на Камчатке

Научная группа Русского географического общества (РГО) заявила после обследования на Камчатке, что экологическое происшествие в районе Халактырского пляжа имеет природный характер. Об этом в среду, 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РГО.

«Причины массовой гибели флоры и фауны у побережья Камчатки имеют, вероятнее всего, природный характер. К такому предварительному выводу пришла научная группа РГО, которая 11-13 октября работала на полуострове. Помимо побережья эксперты осмотрели военный полигон Радыгино и полигон ядохимикатов Козельский», — указано в сообщении.

Уточняется, что учены собрали на месте происшествия образцы и отправили их в лаборатории РАН и МГУ, подробные результаты исследований будут оглашены до 24 октября. При этом доцент географического факультета МГУ Сергей Чалов, также принимавший участие в обследовании на Камчатке, заявил, что, согласно результатам, в последнее время не было каких-либо значительных поступлений загрязняющих веществ техногенного происхождения в притоки Авачинского залива и в сам залив.

«Отсутствуют следы воздействий с территорий военных объектов — 90-го авиаполигона, полигона Радыгино, учебно-тактического поля Мокрый Песок. Козельское захоронение ядохимикатов также находится в стабильном состоянии, никаких возможных путей проникновения ядохимикатов на прилегающие территории и в водные объекты нет», — указал эксперт.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.