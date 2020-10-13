В Росгидромете заявили о «чистых» пробах воды на Камчатке

Все взятые на Камчатке пробы воды оказались «чистыми». Об этом в рамках круглого стола «Экология на Камчатке: природный катаклизм или техногенная авария» в Общественной палате сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает ТАСС.

По его словам, в воде зафиксировано лишь небольшое превышение по содержанию фенола.

Материалы по теме «Там просто тонны мертвых животных» Океан на Камчатке отравлен, пляжи завалены трупами рыб. Что о катастрофе говорят местные жители? Русский бриллиант Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку

«На сегодняшний день, по последним данным Росгидромета, у нас все пробы "чистые", исключая одну — небольшое превышение по концентрации фенола», — заявил Шумаков.

Глава Росгидромета отметил, что превышение фенола составило 1,8 предельно допустимой концентрации. «Такое случается. Такое бывает каждый день. Мы измеряем», — добавил он.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.