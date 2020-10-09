Глава Камчатки оценил данные о гибели животных из-за токсичных водорослей

Глава Камчатского края Владимир Солодов оценил в интервью журналу Forbes версию о массовой гибели морских животных в регионе из-за токсичных водорослей.

По его словам, такие данные звучат комично, однако имеют право на существование. «Токсичные микроводоросли могут вызывать такие явления, и они известны и описаны не только на Камчатке», — сказал губернатор.

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Он добавил, что версия больше похожа на фейк. «Но чем больше разбираешься и слушаешь ученых, тем больше понимаешь, что мы на самом деле очень мало знаем про океан», — отметил он.

Солодов сослался на информацию ученых из Дальневосточного федерального университета и РАН, которые считают, что природные причины загрязнения воды в океане являются маловероятными, но они регистрировались.

Ранее Солодов выдвинул основные версии экологической катастрофы в регионе. По его мнению, наиболее очевидная причина случившегося — утечка токсичных веществ. Он отметил, что нельзя исключать и другие версии. Так, вторая гипотеза ученых связана с токсинами биологического происхождения. Он также пояснил, что третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.