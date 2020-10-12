Глава Камчатки рассказал о гибели морских животных еще на двух участках

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о гибели морских животных еще на двух участках — на Западном и Восточном побережье. Об этом он заявил в видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости.

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«Сегодня поступили видеосвидетельства от очевидцев от Охотского побережья, на Восточном побережье Камчатки, где также наблюдается массовый выброс гидробионтов, а также рыб», — сказал он, признав, что свидетельства очевидцев, которые приходят в администрацию Камчатки, показывают, что масштаб случившегося велик.

Также глава региона добавил, что говорить о том, что источником загрязнения был локальный техногенный объект в районе Петропавловска-Камчатского, пока нельзя.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.