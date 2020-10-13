В деле о загрязнении на Камчатке появилась потерпевшая

Члена сборной России по серфингу Майю Рудик признали пострадавшей по делу о загрязнении на Камчатке, сообщили юристы серфингистки Екатерина Ипполитова и Юрий Брисов. Об этом сообщает РБК.

Они рассказали, что у Рудик, которая тренировалась на загрязненном Халактырском пляже на Камчатке, обнаружили химический ожог роговицы. Результаты офтальмологического исследования подтвердили диагноз, который позже передали в Следственный комитет.

По факту загрязнений на Камчатке возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнении морской среды.

О появлении мертвых морских животных на берегу Халактырского пляжа стало известно 2 октября. Их также нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Все, кто побывал в воде, в частности, серферы, жаловались на тошноту, кожные реакции и ожоги роговицы. По мнению Росприроднадзора, у случившегося могут быть техногенные причины.