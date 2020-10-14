На Волге нашли топливное пятно размером с футбольное поле

На Волге в районе порта Кимры обнаружили топливное пятно размером с футбольное поле. Об этом рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Елена Марковская, передает ТАСС в среду, 14 октября. Фото пятна публикует Daily Storm в своем Telegram-канале.

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По ее словам, размер найденного пятна — 50 на 100 метров. На месте разлива топлива ведут работы по сбору загрязнений, по факту произошедшего проводится проверка.

«Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается», — уточнила Марковская.

Ранее на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы и морских животных. Их нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию.

Позднее ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с воздуха обнаружили пятно загрязнения у берегов Камчатки. Как рассказали специалисты, пятно хорошо видно, так как на волнах появляется пена необычного цвета, а также есть помутнения темно-зеленого оттенка. В Росгидромете доложили, что все взятые на Камчатке пробы воды оказались «чистыми». Расследование продолжается.

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