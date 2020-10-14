Показанное Дудем видео с пятном у Камчатки оказалось снято в другом месте

Видео с темным пятном в океане у берегов Камчатки, записанное с вертолета и размещенное журналистом Юрием Дудем в его Instagram-аккаунте, было снято не в Авачинском заливе и не на Халактырском пляже, а в другом месте. Об этом пишет РБК.

Издание выяснило, что кадры 1 октября снял пилот местной авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Задирей примерно в 80 километрах севернее указанного Дудем места. Пилот сам подтвердил эту информацию. По словам Задирея, пятно было видно в Кроноцком заливе, в районе бухты Калыгирь и бухты Малая Медвежка.

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«Пятна в океане бывали, но это было нечто гигантское грязно желто-коричневого цвета, с желтой пеной вдоль берега. 30 лет на Камчатке летаю и такого не видел», — вспомнил он свой очередной полет из Петропавловска на Командорские острова.

Задирей рассказал, что передал снятое видео директору горно-спортивной базы «Снежная долина» Александру Морозу, который был знаком с серферами. Они в свою очередь отправили ролик Юрию Дудю, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения. В результате ключевая информация, что это кадры с северной части Камчатки, куда можно добраться только на вертолете, не дошла до людей.

«Туда просто дорог нет, почти никто не живет, <...> и что на севере происходит, никто не знает», — объяснил Задирей.

Дудь опубликовал снятый с вертолета ролик, на котором видны пятна в водах океана, 3 октября. Они похожи на разлив нефтепродуктов, отмечал журналист.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Рассматривались техногенные и природные причины случившегося. Позднее ученые заявили, что взятые на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоемах пробы не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам. В Росгидромете доложили, что все взятые на Камчатке пробы воды оказались «чистыми». Расследование продолжается.