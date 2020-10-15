РАН раскритиковала доклад Greenpeace о ситуации на Камчатке

Доклад организации Greenpeace с результатами анализов проб воды и биоматериалов акватории Камчатки является поверхностным. Об этом заявил вице-президент РАН Андрей Андреанов в разговоре с «Комсомольской правдой».

Материалы по теме Русский бриллиант Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку «Там просто тонны мертвых животных» Океан на Камчатке отравлен, пляжи завалены трупами рыб. Что о катастрофе говорят местные жители?

Андреанов раскритиковал специалистов организации за то, что они нашли «немножко этого, немножко этого и немножко этого», но исследования продолжаются и не все результаты еще известны. Он добавил, что доклад получился поверхностным, потому что в Greenpeace нет ученых. «Они хватают все, что видят, хватаются за первые версии, стараются утянуть их в экологическую проблематику», — сказал вице-президент РАН.

Он указал на то, что анализы показали содержание в воде химических веществ и объяснил, что они всегда будут там находиться, но в безопасном количестве. По мнению Андреанова, Greenpeace сделал доклад, чтобы заработать денег. Он добавил, что произошедшее на Камчатке нельзя называть экологической катастрофой, так как они необратимы. Эксперт подчеркнул, что в данном случае люди пострадали в очень незначительной степени и чувствуют себя хорошо, а морские млекопитающие не погибли.

Ранее российское отделение Greenpeace сообщило, что химико-аналитический центр «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ имени Менделеева» в Санкт-Петербурге, куда организация отправила пробы морской и речной воды, а также биоорганизмов с Камчатки, не выявила ракетное топливо. Авторы доклада заявили, что ни одно из установленных в пробах воды веществ не содержит соединений, а выявленная концентрация не могла привести к тяжелым последствиям. По их словам, пока что остается две версии произошедшего — техногенные или природные причины.

В начале октября на берегу Халактырского залива обнаружили множество мертвой рыбы и морских животных, позднее их нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Заходившие в воду серферы жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.