В российском регионе произошел крупный разлив нефтепродуктов

У порта Находка Приморского края произошел крупный разлив нефтепродуктов. На опубликованных Telegram-каналом «Находкинский портовой» кадрах видно, что акватория порта покрыта нефтяными разводами. Решается вопрос о локализации загрязнения, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения пока не установлен. Решается вопрос об установке боновых заграждений и привлечении спасателей. В администрации Находки заявили, что сделали все необходимое для устранения последствий аварии.

Фото: Telegram-канал «Находкинский портовой» 1 /2

По факту разлива нефтепродуктов прокуратура назначила проверку, сообщила старший помощник прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Вера Гринченко. В компании «Судоремонтный комплекс Приморский завод» отказались давать комментарии агентству.

Ранее ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с воздуха обнаружили пятно загрязнения у берегов Камчатки, где накануне местные жители находили мертвую рыбу и трупы морских животных. Как рассказали специалисты, пятно хорошо видно, так как на волнах появляется пена необычного цвета и помутнения темно-зеленого оттенка. В Росгидромете доложили, что все взятые на Камчатке пробы воды оказались чистыми.